فيديو.. حسين الجسمي يطرح أغنية "يا حتة من قلبي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح المطرب الإماراتي الكبير حسين الجسمي، مساء الخميس، أغنية جديدة بعنوان "يا حتة من قلبي" عبر قناته على موقع يوتيوب.

وأغنية "يا حتة من قلبي" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكس وماستر علي فتح الله.

وتقول كلمات الأغنية: "حتة من قلبي، وش من غير كاني وماني.. طبعي بدخل في الموضوع، إنتي صورتك مستلماني.. كل أيام الأسبوع.. يا حتة من قلبي.. لقيت نُصي، ولقيت جوي".

ويستعد النجم حسين الجسمي لإحياء حفل غنائي، في مدينة أبوظبي بمشاركة النجمة أصالة نصري، يوم 22 من شهر يوليو/ تموز الجاري الموافق ثالث أيام عيد الأضحى.

يذكرأن آخر أعمال حسين الجسمي كانت أغنية "فوق" التي طرحها عبر قناته على يوتيوب، وهي من كلمات أحمد الصانع، ألحان حسين الجسمي، وتوزيع حسام كامل.



