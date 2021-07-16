شكرا لقرائتكم خبر عن عثمان أبو لبن يبتعد عن الرومانسية ويفاضل بين أغسطس وسبتمبر لعرض "الكاهن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبتعد المخرج عثمان أبو لبن فى فيلمه "الكاهن" عن طابع الرومانسية الذى اعتاد على تقديمه خلال السنوات الأخيرة فى أفلامه منها "توأم روحى" فى عام 2020، و "قصة حب" فى عام 2019، ويذهب إلى منطقة جديدة وهى تيمة الـ "Suspense"، ويناقش العمل قضية انتهاك خصوصية الإنسان بعد التطورات التكنولوجية الأخيرة واستخدام الكثيرين للسوشيال ميديا.

ويفاضل المخرج عثمان أبو لبن بين شهرى أغسطس وسبتمبر المقبلين لعرض الفيلم، بعد قرار زيادة نسبة الإشغال فى السينمات فى الفترة الأخيرة، وطرح عدد من الأفلام لنجوم كبار أبرزهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وتامر حسنى فى دور العرض السينمائية.

فيلم "الكاهن" تأليف وسيناريو وحوار محمد ناير، وبطولة إياد نصار، ومحمود حميدة، وحسين فهمي، وفتحى عبد الوهاب، وجمال سليمان، ودرة، ويمثل العمل التعاون الثانى بين المخرج عثمان أبو لبن ودرة وجمال سليمان بعد أن تعاونوا فى مسلسل "صديق العمر" عام 2014، كما أنه التعاون الثانى بين أبو لبن وإياد نصار بعدما تعاونا فى مسلسل "المواطن إكس" عام 2011 .

كانت درة قد شاركت جمهورها صورا مع أبطال فيلم الكاهن خلال جلسة تصوير أفيشات العمل، وهم حسين فهمى و محمود حميدة و جمال سليمان و إياد نصار.