نجل مجدي كامل: "أول حلم اتحقق ودخلنا كأس العالم رسمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن عادل مجدي نجل الفنان مجدي كامل والفنانة مها أحمد، عن تحقيقه أول حلم في حياته بمشاركته مع منتخب مصر للميني فوتبول للوصول لـ كأس العالم.

وكتب عادل، عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد الله.. أول حلم اتحقق، ودخلنا كأس العالم رسمي".

وأضاف نجل مجدي كامل: "إن شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي ونحقق تاني حلم وناخد بطولة إفريقيا.. عندنا ماتش بكرة قبل النهائي.. يا رب الحلم التاني يكمل على خير ونكسب بكرة ونوصل نهائي ونكسب ونرجع بكأس إفريقيا إن شاء الله.. دعواتكم تكمل على خير، علشان كلنا تعبنا أوي، وكلنا كنا رجالة يا رب توفيقك".

وواصل منتخب مصر للميني فوتبول، سلسلة الانتصارات المتتالية والعروض القوية وتصدره المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة 12 نقطة، بالفوز في مبارياته الأربعة أمام غانا وبوركينا فاسو والصومال وكوت ديفوار ببطولة الأمم الإفريقية، وذلك تحت قيادة الجهاز الفني فكري صالح ورياض بن حمدية وعصام الشرقاوي وأشرف الليلي ومحمد خطاب.