أول تعليق لـ درة بعد حصولها على الإقامة الذهبية بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة درة زروق، عن حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات الشقيقة.

ونشرت درة، صورا لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات الحبيبة، لمنحي الإقامة الذهبية، ولدعمها للفنانين والمبدعين، وأتمنى أن يديم المحبّة والأخوة بيننا".

وعُرض للفنانة درة في السباق الرمضاني الماضي 2021، مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان وغيرهم.

المسلسل من تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، وإنتاج شركة "سينرجي".