فيديو| حسين الجسمي يطرح "يا حتة من قلبي" على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح الفنان حسين الجسمي، مساء الخميس، أغنيته الجديدة "يا حتة من قلبي" عبر قناته على يوتيوب.

أغنية "يا حتة من قلبي" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكس وماستر علي فتح الله.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "حتة من قلبي، وش من غير كاني وماني.. طبعي بدخل في الموضوع، إنتي صورتك مستلماني.. كل أيام الأسبوع.. يا حتة يا حتة يا حتة من قلبي.. لقيت نُصي، ولقيت جوي".

جدير بالذكر أن آخر أعمال حسين الجسمي كانت أغنية "فوق" التي طرحها عبر قناته على يوتيوب، وهي من كلمات أحمد الصانع، ألحان حسين الجسمي، وتوزيع حسام كامل.