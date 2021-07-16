أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 يوليو 2021 07:09 صباحاً - النهار

جرت اتصالات بين عدد من المعنيين بملف انفجار المرفأ بهدف تنسيق الجهود للحد من اندفاعة القاضي طارق البيطار كي لا تتوسّع وتنقض عليهم واحداً تلو الاخر.

عُلم أن لقاءات بعض المستشارين الدوليين مع عدد محدد من المرجعيات السياسية، إنما كانت لتوجيه بعض الرسائل وتحذيرهم للمرة الأخيرة من استمرار السير في السياسات الراهنة ودفعهم إلى عدم تطيير الإنتخابات النيابية.

أُفيد أن بعض المسؤولين الخليجيين السابقين والحاليين زاروا لبنان بعيداً من الأضواء بغية تفقّد منازلهم وأملاكهم وأصدقائهم والقيام ببعض الواجبات الإجتماعية.

لا تزال قضية استفادة المودعين من التعميم 158 غامضة اذ ان كثيرين لم تصلهم رسائل هاتفية وترفض المصارف المراجعات في هذا الشأن.

راقبت الاجهزة الامنية تحركات انصار “المستقبل” مساء امس في ظل تعليمات لتسهيل الحراك وعدم وقوع مواجهات مع المشاركين لانها ستنتهي سريعا وفق توقعات مصادر امنية.

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الجمهورية

تلقّى مرجع بارز الأسبوع الماضي من جهات إقليمية ودولية صديقة له إشارات غير مشجعة على صعيد ترتيب العلاقة بينه وبين جهة إقليمية فاعلة.

لوحظ أن مرجعية دينية ترتبط بثنائي سياسي سارعت الى إعلان موقف قد يكون تمهيداً لموقف الثنائي في الايام المقبلة.

سألت أوساط سياسية بارزة عن جدوى إصرار السفيرتين الفرنسية والأميركية على زيارة رئيس الجمهورية قبيل استقباله الرئيس المكلف واعتذار الاخير عن التأليف.

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اللواء

لا يزال التجاذب الدولي – الإقليمي لاعباً قوياً في استمرار أزمة لبنان، وبالتالي عدم التوافق على ادارة جديدة للبلد.

تبدّلت خيارات كثيرة، في ما خصّ بديل الرئيس المعتذر، وسط مخاوف من عقم الاستشارات والتأليف!

مع أن حزباً بارزاً أبدى حرصاً على تأليف الحكومة، إلا أن شكوكاً، كانت تستوطن مرجعاً من عدم الدعم الحقيقي للتشكيل.

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نداء الوطن

عمل مستشار حزبي في وزارة سيادية على تسريب اسمه كمرشح لتولي حقيبة خدماتية عبر احد المواقع الالكترونية وذلك لتعزيز فرص الحصول على عقود استشارية مع بعض الصناديق الدولية.

إنشغلت دوائر جهاز امني فاعل في تحضير سيناريوات للاشارة الى تورط جهاز امني آخر في زج اسم رئيسه في ملف قضائي متفاعل.

فقد مرجع نقابي اعصابه نتيجة استقالة ممثل احد الاحزاب من الاتحاد العمالي العام، وانهال بالشتائم على مرجعية العضو المستقيل، مطالباً الاحزاب المشاركة في الاتحاد باصدار بيانات شجب ومقاطعة لقيادة الحزب المستقيل.

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الأنباء

تترقب أوساط متابعة ما إذا كان مسؤول سياسي سوف يلتزم بما وعد به مرجعية أساسية.

تتوالى الدلائل على صوابية مطلب رفعه مرجع سياسي منذ أكثر من سنة دون أن يلاقه بذلك أحد.

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البناء

قال دبلوماسي أوروبي مشارك في المفاوضات حول الملف النووي الإيراني إن إيران أبلغت المعنيين بتأجيل التفاوض بانتظار الانتقال الدستوريّ بعد انتخاباتها الرئاسية في تكريس لموقعها وتذكير للأميركي بأن استحقاقاتها مهمّة أيضاً، لكنها دولة تحترم تواقيعها.

قال مرجع سياسي إن هاجس الاطراف الرئيسية المعنية بتشكيل الحكومة هو السعي لضمان حجمها النيابي في الانتخابات النيابية تمهيداً لحجز دور مؤثر في الانتخابات الرئاسية المقبلة ولو بقي البلد دون حكومة وصار الدولار بـ 100 الف ليرة.