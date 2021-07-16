ايرينا شايك تحرج كاني وتصارحه بأنها تحبه كصديق!

كتب امير فتحي في الجمعة 16 يوليو 2021 06:50 صباحاً - يبدو ان علاقة النجم الامريكي كاني ويست وعارضة الازياء الروسية إيرينا شايك انتهت بعد مواعدة قصيرة حيث كشفت مصادر أن إيرينا صارحت كاني لا تفكر في الدخول معه في علاقة.

وبحسب مصادر صحفية ، فإن كاني ويست طلب من إيرينا شايك أن تذهب إلى باريس لحضور أحد عروض الأزياء الراقية معه، لكن العارضة الشهيرة رفضت طلبه.

يضيف المصدر: “إنها تحبه كصديق، لكنها لا تريد علاقة معه”، موضحًا أنها قالت لا للرحلة لتجنب مزيد من الأخبار عن وجود علاقة بينهما،

وتابع المصدر :”إنها لا تريد نشر الشائعات عن أنهما يتواعدان، وهو ما كان سينشر في الصحافة إذا ظهرت في باريس معه”، حيث شوهد الثنائي، كاني و إيرينا، لأول مرة معًا في فندق بروفانس، فرنسا، في يونيو، للاحتفال بعيد ميلاد ويست الرابع والأربعين.

وكانت آخر مرة شوهدا فيها معًا، عندما نزلا من طائرة في الولايات المتحدة بعد عودتهما من رحلة فرنسا.

وقال المصدر عن هذه الرحلة: “لقد ذهبت إلى حفلة عيد ميلاده كصديقة، كان هناك 50 شخص آخر، كما أن شايك، التي لديها ابنة تبلغ من العمر 4 سنوات من برادلي كوبر، سعيدة كونها عازبة في الوقت الحالي..إنها لا تريد أن ترتبط بأي شخص الآن”.