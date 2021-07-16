شكرا لقرائتكم تامر حسني يكذب حلا شيحة ويهاجمها: لم أعدك بشيء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم ينتظر المطرب المصري تامر حسني طويلا قبل أن يرد على الهجوم الذي طاله من زميلته حلا شيحة، التي شاركته بطولة فيلمه الأخير "مش أنا".

حيث قرر أن يرد على ما ذكرته بأنه لم يلتزم بوعوده تجاهها بعدم نشر الكليب الغنائي، وبعض الأمور الأخرى التي لم تذكرها حلا شيحة فيما كتبته.

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حيث نشر عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا رده، معتبرا أنه لجأ إلى هذه المنصات، بعد أن طرحت حلا شيحة حديثها من خلالها، ولم تقم بالاتصال به أو التواصل معه بعيدا عن الجمهور.

تامر وحلا من الفيلم

وأكد المطرب المصري أنه لم يعد حلا شيحة بعدم طرح الكليب، مشيرا إلى أنه ليس الشخص الذي يعد ولا يفي بوعده، ولكنه احترم حديثه معها من قبل وقام بحذف مشاهد هي طلبت أن يتم حذفها، كما أنها وجهت له الشكر على قيامه بحذف هذه المشاهد، وفي حال كانت ترغب في استرجاع المشاهد والاطلاع عليها فعليها التوجه للمونتاج من أجل مراجعتها.

وأشار تامر حسني إلى أن الفيلم متواجد بدور العرض منذ 3 أسابيع والكليب داخل الفيلم، فهل الحرام بالنسبة إلى حلا شيحة هو طرح الكليب عبر "يوتيوب" فقط، معتبرا أن هذا المنطق غريب للغاية.

مذكرا زميلته بأنها من قامت بتوقيع عقد الفيلم وتقاضت عنه أجرا كبيرا للقيام بهذا الدور، كما أنها من قامت بتمثيله دون إجبار من أحد وبرضاها التام.

كاشفا عن كونه هو ومخرجة الفيلم تواصلا معها أكثر من مرة وطلبا منها أن تأتي لمشاهدة ما قامت بتصويره قبل طرح الفيلم للجمهور، ولكنها لم ترد عليهم وأغلقت هواتفها في وجههم.

ووجه تامر حسني حديثه إلى حلا شيحة قائلا "إنتي للأسف يا حلا متعاملتيش صح مع الموقف.. كان لازم تهتمي بأمرك أكتر من كده.. ولو كان ليكي أي طلب تاني كنت هعمله بكل حب.. إنما إنتى فجأة اختفيتي ومكملتيش تركيب صوتك في الفيلم ولا جيتي تتصوري عشان أفيش الفيلم أصلا.. ومخليتيناش نعرف نعمل أفيش مجمع".

مسترجعا ما كانت تقوم به من إغلاق هواتفها، ومذكرا إياها بأن الأغنية رومانسية، فهل كان من المنطقي أن يتم حذف مشاهدها بأكملها، ويظهر تامر حسني وهو يتغزل في ماجد الكدواني؟.

وعاتب تامر حسني زميلته في النهاية قائلا "أنا زعلان منك جدا يا حلا على مفردات البوست بتاعك غير الموفقة.. ومستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح أو اتهامات باطلة ليا احتراما لحاجات كتير يمكن فايتاكي.. بس مش هتفوتني.. وعلى فكرة أنا واثق إنك عارفه إني مستاهلش منك كدة.. وهكتفي بالتوضيح ده".