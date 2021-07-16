شكرا لقرائتكم خبر عن مات شكمان يتعاقد على إخراج الجزء الجديد من سلسلة Star Trek والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد المخرج مات شكمان على فيلم Star Trek ، ومن المقرر أن يكون الفيلم الجديد من إنتاج شركة Paramount،ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، من المقرر أن يبدأ إنتاج الجزء الجديد من فيلم Star Trek، خلال موسم الربيع المقبل، خاصة مع وجود قصة للعمل من كتابة ليندسى بير وجنيف روبرتسون-دوريت.

حددت شركة Paramount، موعد طرح للفيلم الجديد Star Trek، الذى من المقرر أن يطرح في 9 يونيو من عام 2023، ولم يكشف الكثير من المعلومات حول الفيلم الجديد وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع " thewrap".

وأكد التقرير الذى نشر على موقع " thewrap"، أن قصة الفيلم بعيدة كليًا عن العمل الأخير الذى أنتجه أبرامز.

لم يتم توضيح أي تفاصيل بخلاف ذلك، بما في ذلك ما إذا كان الفيلم الجديد سيتم وضعه في نفس الكون أم لا مثل الثلاثية السابقة من الأفلام من بطولة كريس باين وزاكاري كوينتو، حيث كانت أخر اعمال تلك السلسلة هو فيلم "Star Trek Beyond" الذى طرح خلال عام 2016، وأخرجه جاستن لين وحقق إيردات وصلت إلى 343.4 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

ظلت سلسلة "Star Trek" في صدارة اهتمامات العديد من المعجبين في السنوات القليلة الماضية بعد نجاح سلاسل مثل "Picard" و "Discovery" وحتى الرسوم المتحركة "Lower Decks"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thewrap".