تبرأت من الفن وارتدت الحجاب ثم النقاب وعملت كداعية ثم خلعت الحجاب وعادت للفن!.. تناقضات في حياة حلا شيحة بعد أزمة “مش أنا”

كتب امير فتحي في الجمعة 16 يوليو 2021 05:43 صباحاً - أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة حالة من الجدل في الايام القليلة المضاية بعد أزمة كليب فيلم “مش أنا” وتبرئها من مشاهده واتهامها لتامر حسين بإخلاله بوعده لها.

غير انه ليست هذه المرة الاولى التي تثير فيها حلا شيحة هذا النوع من الجدل فقبل أزمتها مع تامر حسني، أثارت الفنانة الشهيرة الجدل بقرارات وزيجات متنوعة، وفيما أبرز المحطات في حياة حلا شيحة.

زواج حلا شيحة وهاني عادل

كانت أول زيجات حلا شيحة في عام 2004، إلا أنه بعد عقد قرانهم، وقبل حفل الزفاف فوجئ الجمهور بانفصل حلا شيحة وهاني عادل، ووقتها أوضح هاني عادل إن الطلاق حدث بينه وبين حلا في هدوء شديد، فهناك بعض الأشياء التي تجعل علاقات الحب لا تكتمل ولا يكون أحد الطرفين له صلة بها.

زواج حلا شيحة ويوسف هيرسن

تزوجت حلا شيحة من يوسف هيرسن بعد انفصالها من هاني عادل، واستمرت زيجتهم 12 عاماً إلا أنهم أعلنا انفصالهما بعد خلع الفنانة المصرية للحجاب.

زواج حلا شيحة ومعز مسعود

تزوجت حلا شيحة من معز مسعود بعد أن أحدثت ضجة بهذه الزيجة غير المتوقعة، خاصة وأنها جاءت بعد إعلان طلاقها رسمياً من زوجها الكندي، وتسبب الأمر في هجوم واسع وقتها على معز مسعود نظرا لزيجاته المتعددة، ووقتها دافعت حلا شيحة عن زوجها بعد أن جاء تعليق متابع لحلا شيحة عبر حسابها بموقع وتطبيق “انستجرام” مهاجماً لها كاتباً:”ناوية تصيري داعية متل زوجك يلي عم يتزوج، ويطلق كل شوية”. لترد حلا شيحة عليه كاتبة:”ده يشرفني أكون زي زوجي، وبعدين ما يتجوز أو يطلق ده قسمة ونصيب”.

وعن ما تردد حول منع حلا شيحة من التمثيل بعد زواجها من معز مسعود، قال الفنان التشكيلي أحمد شيحة أن الداعية الشهير وعده بأن حلا لن تفعل إلا ما سيساهم في مسيرتها الفنية، وأشار والد حلا شيحة إلى أن معز مسعود لديه مواهب فنية كثيرة ظهرت مؤخراً.

ابتعاد حلا شيحة عن الفن بعد ارتدائها الحجاب ثم النقاب

وابتعدت حلا شيحة عن الأضواء والتمثيل، بعد التزامها الديني وارتدائها الحجاب في عام 2007، أتبعته بزواجها من شاب يحمل الجنسية الكندية كان قد أشهر إسلامه قبل زواجهما ب 4 سنوات، ويدعى يوسف هيرسن، وأنجبت منه أربعة أبناء

وقالت حلا شيحة حينها إن قرار اعتزالها نهائيًا، مشيرة إلى أن ارتداءها الحجاب جاء عن قناعة شديدة، وأنها نادمة على المشاركة في بعض الأفلام، والتي تتمنى حذفها تمامًا من تاريخها. ثم نشطت شيحة كداعية إسلامية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع فيسبوك، وما إن ارتدت النقاب، إلا وأصبحت تهاجم كل من يخلعه، وتهاجم غير المحجبات، وتدعو لنشر ثقافة الزي المحتشم بين النساء.

حلا شيحة خلال فترة ارتدائها للنقاب دافعت بشدة عن المنتقبات، وقالت عبر حساباتها الشخصية: “أنا عايشة في كندا بقالي سنتين ونص لابسة النقاب ولي جيران يحترموني وعلاقتي بيهم طيبة. وهما في كندا شايفين أن ده حرية شخصية. وانا بمشي في الشارع عادي ومش بخاف من حاجة بفضل الله.. وسبحان الله جارتي مسيحية وكنّا بنتكلم عن الحجاب وجارتها سألتني ليه لابساه، هي ردت عليها وقالت ده لَبْس المسلمات وشكلهم سواء الحجاب أو النقاب”.

وأضافت: “الحقيقة مشفتش كره للنقاب إلا في مصر، بلدي حبيبتي.. انا مش فاهمة هي الناس دي عايزة ايه وبتحارب المحجبات والمنتقبات كدة ليه؟ ويعني ايه ده مش هوية مصر؟.. سواء مصرية أو عربية كلنا عرب وغالبيتنا مسلمين موحدين.. هويتنا الإسلام روحنا الإسلام مظهرنا الإسلام.. لو ده بيغيظ ناس هما حرين.. وكفاية بقى الكلام عن النقاب كإن الأزمة العربية كلها سببها النقاب”.

وتابعت: “وسبنا البلاوي اللي بنعاني منها، من تعليم وصحة ونظافة وأمانة وأخلاق فاسدة، ونركز بقى في المنتقبة.. معلش..اعذروني.. مصر في انهيار وبيتكلموا عن النقاب”.

خلع حلا شيحة للحجاب وعودتها للتمثيل

في أغسطس 2018 أعلنت حلا شيحة خبر خلعها للحجاب وعودتها للتمثيل بعد انقطاع عنه دام 12 عامًا وأكدت مشاركتها بأعمال قريبة وكانت أول مشاركة لها في الأعمال الفنية بعد خلعها الحجاب مسلسل زلزال بمشاركة محمد رمضان وماجد المصري.

وكانت قد دافعت حلا شيحة وقتها عن خلعها الحجاب قائلة أن لكل شخص مطلق الحرية، والدين ليس باللبس فالدين جوهر وأقول لمن ينتقدني: هل هذا الانتقاد هو ما أمرنا به الدين؟ فللأسف الناس أصبحت تدخل فى نوايانا وأنا أريد أن أوضح أن الفن جميل ورسالة ويطرح قضايا مهمة، وهناك بعض المتدينين الذين يصدرون أحكاما على الناس من خلال مظهرهم ونسوا أن العلاقة بالله هي علاقة خاصة ؛ وأضافت لم أصرح يوما بأن الفن حرام كما أدعى البعض.