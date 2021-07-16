حنان ترك تخطف الانظار بالابيض بأحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الجمعة 16 يوليو 2021 05:43 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك في مقطع فيديو جديد عبر حسابها على انستغرام دعت فيها متابعيها الى الزكاة لاخراج الغارمين من السجون مع اقتراب عيد الاضحى.

وقالت حنان ترك: “للاسف في ناس كثير السنة دي مش حتقدر تقضي العيد مع اهاليها عشان هم في السجون من الغارمين كل حلمهم كانوا ان يستروا ولادهم”.

وعلقت حنان ترك على الفيديو كاتبة: “في ايام الرحمات وشهر البركات اذكر نفسي واذكركم احبابي بفضل العمل الصالح في هذه الايام المباركة تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال.. وكل عام وانتم بخير”.

يذكر ان الغارم هو الشخص الذي يترتب عليه دين وحان وقت سداده في مصارف الزكاة وهو: من عليه دين عجز عن الوفاء به، إما أن يكون استدانه لمباح وعجز عن قضائه، أو تحمل حمالة، لإصلاح بين الناس، أو كان ضامنا، وعجز عن دفع مالزمه، فيعطى من مال الزكاة، ما يفي بما عليه لغرمائه.

وقد خطفت حنان ترك الانظار بإطلالتها الجديدة والتي اثنى عليها المتابعون بتعليقات مثل: “يا خبر ابيض على جمالك و صوتك و ضحكتك و طلتك الجمبله

كل سنه وانتي طيبه و جميله و حبيبتنا كلنا” و “كمية الرضا والراحة على ملامحك رهيبة

الله يديمهم ويثبت قلبك

”.