شكرا لقرائتكم خبر عن 183 مليون دولار إيرادات الجزء الثالث من سلسلة The Conjuring والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات الجزء الثالث من فيلم الرعب The Conjuring، الذى طرح تحت اسم The Conjuring: The Devil Made Me Do It، إلى 183 مليونًا و833 ألف دولار بدورالعرض حول العالم، وذلك منذ طرحه يوم 4 يونيو الماضى فى دور العرض المختلفة ببعض دول العالم.

وانقسمت الإيرادات بين 63 مليونا و 833 ألف دولار فى دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية، و120 مليون دولار بدور العرض المختلفة حول العالم.

الجزء الثالث من سلسلة الرعب The Conjuringيدور حول قصة مروعة عن القتل والشر المجهول التى صدمت حتى المحققين الخوارق ذوى الخبرة فى الحياة الواقعية إد ولورين وارن، حيث إنها تعد واحدة من أكثر القضايا إثارة من ملفاتهم، التي تبدأ بقتال من أجل روح صبي صغير، ثم يأخذهم إلى ما هو أبعد من أي شيء رأوه من قبل

الجزء الثالث من سلسلة الرعب The Conjuring، من بطولة باتريك ويلسون، فيرا فارميجا، رويري أوكونور، سارة كاثرين هوك، جوليان هيليارد، جون نوبل، يوجيني بوندورانت، شانون كوك، روني جين بليفينز، وغيرهم.