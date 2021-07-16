شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تمنح والدتها "بوسة" فى طفولتها: ربنا يشفيكى يا مامى يا حبيبتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة دنيا سمير غانم عن صور لها فى طفولتها مع والدتها النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز، التى ما زالت تخضع حتى الآن للعلاج فى أحد المستشفيات منذ مايو الماضى، بعد إصابتها بفيروس كورونا، داعية لها أن يتم الله عليها بالشفاء.



دنيا فى طفولتها مع والدتها

وظهرت دنيا فى الصور فى مرحلة الطفولة وهى تداعب وتقبل والدتها النجمة الكبيرة، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "ربنا يشفيكى يا مامى يا حبيبتى".





كما نشرت صورة أخرى لوالدها الفنان الكبير الراحل سمير غانم، داعية له بالرحمة والمغفرة، قائلة: "ربنا يرحمك ويسعدك يا حبيبى، اللهم أدخله الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب".





وكان ”الخليج 365” علم فى وقت سابق، من مصدر طبى داخل المستشفى الخاص الذى ترقد بداخله الفنانة دلال عبد العزيز، أنه قد تحدث طفرات وتحسن فى حالتها، ولكن يعقبها تراجع فى نسبة الأكسجين فهى تعانى من أعراض ما بعد الإصابة بفيروس كورونا وليس المرض الفيروسى نفسه.





دلال عبد العزيز.. وكان الإعلامى رامى رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، أعلن منذ فترة قريبة أنها انتقلت من غرفة عناية مركزة إلى غرفة عناية أخرى ومجازفة أن يحصل أى نوع من المجهود أو الحركة لها فى هذا الوقت"، وقال: الحالة الصحية لا يمكن وصفها بأنها تشهد تحسنا كبيرا، ونرجو الاستمرار فى الدعاء لها، ويا رب حالتها تستقر، وناشد الصحفيين التحقق من الأخبار قبل نشرها فيما يخص حالة الفنانة دلال عبد العزيز.