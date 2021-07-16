شكرا لقرائتكم خبر عن يومان تصوير وينتهى محمود حافظ من مشاهده فى فيلم البطولة الجماعية "200 جنيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبقى يومان تصوير فقط، وينتهى الفنان محمود حافظ من تصوير دوره فى فيلم "200 جنيه "، للمخرج محمد أمين، وبطولة عدد كبير من نجوم الفن تتقدمهم يسرا وإسعاد يونس وهانى رمزى.

فى سياق مختلف كان الفنان محمود حافظ قد وقع خلال الأيام الماضية على المشاركة فى فيلم "إكس" مع النجم أحمد حلمى، والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، ويتكتم صناعه على التفاصيل، ويقوم حلمى بجلسات عمل مع صناع الفيلم استعدادًا لإنطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى.

فيلم "200 جنيه" يعتمد على البطولة الجماعية بمشاركة عدد كبير من النجوم، وهم: إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، نيللي كريم، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبد العزيز، دينا فؤاد، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدنى، محمود حافظ، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

وحل محمود حافظ مؤخرا ضيفاً على برنامج "لايت شو" الذى تقدم الإعلامية آية غريانى على قناة الحياة، الأسبوع الماضى وتحدث عن بداية الفنية، مؤكداً على طموحه الكبير منذ الصغر ورغبته في أن يكون ممثل، وقال:" تربيت في مجتمع ريفى، وكان المعروف عندما يسأل المدرس التلاميذ نفسكوا تبقوا ايه فكان الكل يقول ضابط أو مهندس أو دكتور، بس أنا كنت بقول نفسى أكون ممثل".

وأضاف حافظ، أن إجابته بأمنيته أن يكون ممثل كانت تلقى سخرية زملائه وكذلك المدرسين، موضحاً: "ممكن زمايلى يضحكوا أو المدرسين يضحكوا عليا، بس أنا مكانش يفرق معايا كل دا، ومكنتش بسمح ان حد يكسرنى، لأن دا حلم وأنا اللى بحلم بيه، وبعمل علشان أحققه ومش فارق معايا الكلام دا، فكان عليا أن أثبت وجودى بالفعل".

وأكد حافظ، أن الزعيم عادل إمام هو مثله الأعلى في التمثيل وأنه عاشق له، وكشف عن الأفلام التي كان يحب مشاهدتها، مضيفاً: "من أنا صغير بحب أتفرج على كل أفلام عاطف الطيب بحب "ضد الحكومة" وكل أفلام أحمد زكى مثل "البيه البواب" و"الهروب" وبتعلم منهما، لانى بجب التقمص والمحاكاة".