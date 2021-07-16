فيديو| طارق الشيخ يطرح أغنية "أحب المبتسمين" على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح الفنان طارق الشيخ، مساء أمس الخميس، أغنيته الجديدة "أحب المبتسمين" التي يُقدمها بطريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته على يوتيوب.

أغنية "أحب المبتسمين" من كلمات محمد النجار، وألحان طارق الشيخ، وتوزيع موسيقي إسلام شيبسي.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "إلى الناس المكشرين.. أنا أحب المبتسمين..محبش الوشوش حزانا.. أحب الناس الفرحانة.. تولع الدنيا وزعلها ولعانة ولعانة ولعانة.. يا عم فكك هي مش مستاهلة يعني.. يا عم فكك عيش يومينك عادي يعني".

جدير بالذكر أن طارق الشيخ، يستعد لطرح ألبومه الغنائي الجديد "وردة البيت" بعد عدة تأجيلات بسبب كورونا، ويضم الألبوم 8 أغاني متنوعة.