عائشة بن أحمد: لم أتوقع نجاح "لعبة نيوتن".. و"ماليش أصحاب في الوسط الفني"

محمد اسماعيل - القاهرة - أكدت الفنانة عائشة بن أحمد أن علاقتها بزملائها في الوسط الفني جيدة جدا، ولكن ليس لديها الكثير من الأصدقاء من النجوم.

وأضافت عائشة في لقائها ببرنامج "الراديو بيضحك"، تقديم المذيعة فاطمة مصطفى، عبر الراديو 9090: "عندي أصدقاء فنانين في تونس أكتر وده شيء طبيعي، أنا مش في بلدي، ولسه مش عارفة الناس هنا كويس، وكان صعب إني اندمج كده بسهولة في الأول".

وعن علاقتها بـ"السوشيال ميديا" قالت: "أنا بالنسبة لي مواقع التواصل الاجتماعي لها هدف، يعنى لما أجى أنزل حاجة بقول إيه الهدف من الصورة دي، أو من البوست أو الكلمة اللي هاكتبها، وماينفعش انزل صورة علشان بس الناس تشوفني".

وعن مسلسل "لعبة نيوتن" قالت: "لم أتوقع كل هذا النجاح للمسلسل وإن كنت توقعت أن يحظى بمتابعة جيدة من الجماهير لإن الشخصيات تركيبتها غريبة ومثيرة والأحداث متنوعة وسريعة وتناقش قضية مهمة".

وكشفت عائشة عن علاقتها بأبطال المسلسل، قائلة "أنا بحب سيد رجب جدا وهو شخص محترم وصديق عزيز هادئ وحساس"، وأبدت سعادة شديدة بالعمل مع منى زكي ومحمد ممدوح وكل أبطال العمل.