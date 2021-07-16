‎طرح "سبيس جام.. الأسطورة الجديدة" في دور العرض بالشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

‎أطلقت شركة وارنر براذرز بيكتشرز فيلمها الجديد "سبيس جام.. الأسطورة الجديدة"، الذي يجمع بين الرسوم المتحركة والمشاهد الحية، في دور العرض بالشرق الأوسط، بطولة بطل كرة السلة لوبرون جيمز.

‎الفيلم من إخراج مالكولم دي لي، وفيه يخوض جيمز وعائلته مغامرة ملحمية برفقة شخصيات لوني تونز الخالدة، باغجز باني ولولا باني، وغيرهم من الشخصيات الأيقونية: مارفن ذا مارتن، وتويتي، وسيلفستر، ورود رنر، ووايل إي. كايوتي، ويوسيميتي سام، وتاز، وإلمر فاد.

‎تجسّد الشخصيات الأجنبية باللغة العربية كوكبة من الموهوبين في الشرق الأوسط، على رأسهم الممثل المصري هشام الشاذلي الذي يعلب دور لوبرون جيمز، بينما تلعب مقدمة البرامج التلفزيونية اللبنانية والصحفية الشهيرة ريا أبي راشد دور لولا باني، أما الأداء الصوتي لشخصية باغجز باني، فيقوم به الممثل الأردني الشهير وكاتب سيناريو النسخة العربية للفيلم، ومالك شركة الدبلجة "رصاص": راني الخطيب.

‎وصرحت ريا، المعروفة بتقديم برنامج المواهب التليفزيوني الشهير "آراب جوت تالنت"، وبرنامجها الحواري "سكوب ويذ ريا"، أنها ترى انعكاس شخصيتها في شخصية لولا، حيث تظهر في الفيلم كشخصية قوية وشجاعة وحازمة.

‎وقالت عن النص الحواري إن التسجيل بلهجتها الخاصة تجربة جديدة عليها، حيث قدمت معظم المشاريع السابقة التي شاركت فيها باللغة العربية الفصحى. وأضافت أن شمولية النص الحواري جعلتها تشعر بالقرب من الشخصية التي تجسدها.

‎وعلى غرار ريا أبي راشد، شعر الخطيب بالانجذاب إلى شخصيته. وصرح "لم أتخيل مطلقاً أنه سيأتي اليوم الذي ألعب فيه شخصية باغجز باني، تلك الشخصية التي لطالما استمتعت بها في صغري".

‎وأضاف الخطيب عن المشروع "من الرائع أن أتمكن من مخاطبة مختلف الأعراق العربية من خلال فيلم واحد. كان من الرائع المشاركة في الدبلجة، وأتمنى أن يناسب هذا الأسلوب متعدد اللهجات أكبر شريحة من الجمهور."

‎يعدّ سبيس جام: الأسطورة الجديدة أول فيلم من إنتاج ورانر براذرز يصدر بدبلجة إلى اللغة العربية، ويضم مجموعة كبيرة من الموهوبين من المنطقة لأداء التعليق الصوتي لتلك لشخصيات المحبوبة.

‎يدمج الفيلم بين المشاهد الحقيقية والرسومات المتحركة، حيث يقع جيمز وطفله الصغير دوم في فخ فضاء رقمي من صنع ذكاء اصطناعي شرير. ويتعيّن على جيمز الرجوع بطفله إلى المنزل بأمان بمساعدة باغجز باني ولولا باني، وفريق شخصيات لوني تونز بالكامل، لتحقيق الفوز على أبطال الذكاء الاصطناعي الرقميين في الملعب: قائمة من نجوم كرة السلة المحترفين المعززين بقدرات خيالية. إنها رحلة تحولية خيالية مفعمة بالإثارة والفكاهة، حيث تسلط الضوء على أهمية العائلة وقوة الإيمان بالذات.

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