أصبح الآن ضيف دائم علي مقالب رامز جلال.. وصاحب أشهر ضحكة وأكثر الفنانين ثراء.. لن تتوقع من هو – صور وفيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 16 يوليو 2021 02:46 صباحاً - تداولت مجموعة من الحسابات علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة نادرة تعود إلى أيام الشباب لفنان إماراتي شهير، حيث كان صبيًا في بداية مرحلة الشباب، وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون بخفة ظله منذ حداثة سنّه.

أنه المغنى الإماراتي الشهير “عبدالله بالخير” الذي تداول روّاد مواقع التواصل، صورة نادرة له بالأبيض والأسود، بدا فيها مختلف كثيرًا عن شكله الحالي، واستطاع الفنان أن يحصد كم هائل من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة له قبل الشهرة.

صورة نادرة للفنان عبدالله بالخير في مرحلة الشباب

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عبدالله بالخير هو مطرب ومغني إماراتي من مواليد (5 مايو 1950)، وكانت بدايته كمقلد ومنولوجست بين أصدقائه وكثيراً ما يستدعي شخصية المنولوجست على المسرح أثناء الغناء ويلقي بالتعليقات الساخرة حتى يسعد جمهوره، وبالملابس الملفتة والإستعراض والعصا والابتسامة على المسرح.

بدأ «بالخير» حياته الفنّية في القاهرة ودرس في معهد الموسيقى العربية وأعجب الملحن الكبير بليغ حمدي بصوته ولحن له أغنية على هواه كلمات محمد حمزة وكانت هذه الأغنية بالمصرية ووضعته على طريق الشهرة.

تلقي «بالخير» تعليمه في مصر بمعهد الموسيقى العربية بالقاهرة، وتميز بأسلوبه الذي يجمع بين الرقص والغناء والديكور والإضاءة، كان عضواً في لجنة تحكيم برنامج “ديو المشاهير” على شاشة “المؤسسة اللبنانية للإرسال”.

كم تقدر ثروة عبدالله بالخير؟ هذا الخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، واصبح الجميع يريد التعرف على حجم ثروة عبدالله بالخير المغني الاماراتي الذي بدا حياته كمنولوجست ومقلد، حيث تقدر ثروته بما يقترب من 15 مليون دولار أمريكي كان قد أودعهم في بعض البنوك المحلية، يأتي هذا في الوقت الذي يدعي به عبدالله أن ثروته أكبر من هذا بكثير.

أصبح الفنان الإماراتي والمطرب المحبوب صاحب الإبتسامة الجميلة ضيف دائم علي برامج مقالب “رامز جلال” والتى كان آخرها رامز مجنون رسمي, وكانت حلقة خفيفة الظل جدا حيث استمر بالضحك وإنفزع بعد رؤية رامز للوهلة الأولى لكنه اكمل الحلقة بخفة ظله التى عاهدها الجمهور،

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