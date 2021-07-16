زوجة شهاب جوهر الاولى تخرج في فيديو لشكر نصف مليون متابع جديد!

كتب امير فتحي في الجمعة 16 يوليو 2021 02:46 صباحاً - خرجت زينب الموسوي، الزوجة الاولى للفنان الكويتي شهاب جوهر، في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” لشكر اكثر من نصف مليون متابع جديد اضيفوا الى حسابها بعد زواج طليقها من الفنانة الهام الفضالة.
وظهرت زينب الموسوي في الفيديو بالحجاب من داخل سيارة وهي تقول: “شكرا من كل قلبي وانا اول مرة اطلع في سناب حابة اشكركم خلال اقل من 48 ساعة نصف مليون شكرا من كل قلبي”.
By : This is a Twitter Status This is a Twitter Status— هيئة المشاهير (@Celebrty_0)
زوجة الفنان شهاب جوهر السابقة— هيئة المشاهير (@Celebrty_0) July 15, 2021
في أحدث ظهور 💛🥺
By : @q1q555 pic.twitter.com/ouAtro1qra
وطمأنت زينب متابعيها أنها بخير وتابعت “انا ما طالعة اتكلم لأنها مو شخصيتي”.
وقد أثنى المتابعون على جمال ورقي زينب الموسوي حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “ماشاء الله عليها راقيه ومؤدبه .. رغم انها الطرف المتضرر ورغم كل شي محترمه العشره وماتكلمت .. الفرق كبير بينها وبين الرداحه اللي مابقت ولاخلت شي ماقالته عن طليقها وفضحت فيه”.
يذكر ان زينب الموسوي كانت قد تصدرت موقع غوغل في الفترة الماضية من خلال البحث على “زوجة شهاب جوهر الاولى”.
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