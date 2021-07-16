شاهدوا شبيهة هند صبري الأمريكية… برأيكم من الأجمل ؟

كتب امير فتحي في الجمعة 16 يوليو 2021 02:46 صباحاً - أعادت مجموعة من مواقع التواصل الإجتماعى، نشر صور مجمعة للنجمة العالمية «ديمي لوفاتو»، التى أثارت جدلًا كبيرًا، للشبه الكبير بينها وبين الفنانة التونسية «هند صبري» التي تصدر اسمها قائمة الأكثر تداولًا بموقع “تويتر“، في الساعات الأخيرة.

وشبّه الكثير من الجمهور، ملامح وجه النجمة التونسية بالنجمة الأمريكية العالمية، وذلك بسبب التقارب في شكل الوجه والتشابه الكبير في شكل الإبتسامة، وعلّق أحد المتابعين علي تلك الصور المتداولة قائلاً :”سبحان الله يخلق من الشبه اربعين فعلا الشبه كبير بينهم”.

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هذا وقد أعربت هند صبرى، عن سعادتها بعد تواجدها ضمن قائمة الـ 101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية، للسنة الثالثة على التوالي، وغردت على حسابها الشخصي بموقع «تويتر»، قائلة: «فخورة بوجودي كممثلة ومنتجة ضمن قائمة 101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية للسنة الثالثة على التوالي والتي يطلقها سنويًا مركز السينما العربية علي هامش مهرجان كان السينمائي».

وحرص العديد من النجوم والنجمات على حضور مهرجان كان السينمائي الدولي، هذا العام بعد إلغائه العام الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وزينت بعض النجمات اليوم الرابع من مهرجان كان، بإطلالاتهن المميزة، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

وما زالت فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ74 مستمرة حيث من المقرر اختتام المهرجان 17 من الشهر الجاري، وسلط المهرجان الضوء هذه السنة على القضايا البيئية، من خلال تخصيص قسم لأعمال ركّزت على البيئة.

من ناحية أخري، بدأت الفنانة هند صبري في جمع تبرعات لصالح المستشفيات التونسية بسبب الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب انتشار كبير لفيروس كورونا المستجد.

كما نشرت هند صبري مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع “إنستجرام”، وهي توجه الشكر لعدد كبير من الأطباء والمجتمع المدني بسبب مجهوداتهم للتصدي لفيروس كورونا المستجد، والجهد الكبير الذين يبذلونه لتخطي محنة تعاني منها تونس.

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