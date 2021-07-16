شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يغيب عن دراما رمضان المقبل للعام الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب النجم أحمد فهمى عن السباق الرمضانى المقبل 2022 للعام الثانى على التوالى، بعدما غاب العام الماضى، وكانت آخر أعماله مسلسل "رجالة البيت"، فى رمضان 2020، بجانب أكرم حسني، أنعام سالوسة، ويزو، بيومى فؤاد، وعدد أخر من الفنانين، تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندى.

ويعود سبب غياب فهمى عن الدراما، رغبته في قطع شوط في السينما بفيلمين جديدين خاصة أن فى جعبته عددا من الأفلام يريد تقديم الأفضل من بينها، بالإضافة إلى أن دراما الـ 30 حلقة تحتاج وقتًا طويلا في التحضيرات، قد تحول بينه وبين السينما .

واحتفل أبطال وصناع فيلم "العارف"، الثلاثاء الماضى، بالعرض الخاص للعمل، حيث تواجد أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، اللبنانية كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح ومؤلف الفيلم محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء والمنتج أحمد بدوى - المشرف العام على الإنتاج فى شركة سينرجى فيلمز.

وحضر من الفنانين لمشاهدة الفيلم والاحتفال مع أبطاله كل من كريم فهمى، أكرم حسنى، هنادى مهنى، محمد عبد الرحمن "توتا"، هدى مجد، السيناريست محمد سيد بشير، وعدد آخر من الفنانين.

وانطلق فيلم "العارف" بجميع دور العرض أمس الأول الأربعاء للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى، ويعد من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".