شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يشوق جمهوره بأغنية سينجل جديدة: جاهزين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق النجم خالد سليم جمهوره بأغنية سينجل جديدة بعنوان "عشمنى" ونشر سليم بوستر الأغنية على حسابه الرسمي على إنستجرام وكتب: "عشمنى .. خالد سليم.. جاهزين؟".

وكانت آخر أعمال خالد سليم في الدراما مسلسل "جمال الحريم" وشاركه البطولة نور اللبنانية والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

ودارت أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول رجل أعمال يمتلك مجموعة من الشركات يدعى يوسف تربطه علاقة حب قوية بمذيعة تجسد شخصيتها الفنانة نور اللبنانية، وهذه المذيعة تدعى فريدة، وفجأة تنقلب حياته رأسا على عقب، حيث تتعرض حبيبته وصديقتها إلى أزمات مع العفاريت والجن.