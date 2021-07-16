شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى لـ"الخليج 365": حياة كريمة أكبر مشروع تنموى فى العالم سيغير من حياة الملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النجم محمد هنيدي بمشاركته فى مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تهدف إلى نشر الأمل والحب والإنسانية فى العالم.

وقال هنيدى فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، إنه سعيد بمشاركته فى تلك المبادرة لكونه سفيرا من سفراء حياة كريمة، وإنه شرف كبير وعظيم، مؤكداً أن حلم كل مصرى سيتم تنفيذه على أرض الواقع، لافتاً إلى أنه أكبر مشروع تنموى فى العالم سيغير من حياة الملايين فى مصر، وشكل مصر.

وتابع هنيدى فى تصريحاته: "إن المساس بمصر والأمن القومى خط أحمر، ولا يمكن اجتيازه، شاء من شاء وأبى من أبى".

وتأتي الاحتفالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي.