شكرا لقرائتكم خبر عن "مون شيرى" لـ سميرة سعيد تحقق مليون مشاهدة فى 7 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الديفا سميرة سعيد، من خلال أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "مون شيرى" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، مليون مشاهدة على موقع يوتيوب في 7 ساعات فقط، بعد أن تداولها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

وطرحت الديفا سميرة سعيد كليب أغنيتها الجديدة "مون شيرى" أو mon chéri على موقع الفيديوهات يوتيوب، ويحمل الكليب طابع وأجواء السبعينيات وتضم كلمات الأغنية اللغة العربية والفرنسية، وهى من كلمات محمد القياتى، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لـ خالد عز وقام بإخراجها المخرج اللبنانى نضال هانى.

الكليب إنتاج مشترك بين سميرة سعيد ومحمد رشيدى والذى تتعاون معه فى شراكة إنتاج ثلاث أعمال جديدة من ألبومها الجديد "إنسان آلى" ومن المقرر إطلاقها على التوالى خلال الأيام القليلة القادمة عقب الانتهاء من تصويرها، تعاونت "الديفا" فى ألبومها الجديد مع عدد من أشهر صناع الأغنيه من الملحنين "بلال سرور" و"محمد حمزه" ومن الشعراء "محمد القياتى" و"شادى نور" ومن الموزعين "هانى يعقوب" و"هانى ربيع".

يذكر أن الديفا سميرة سعيد قد طرحت مؤخرا أغنية "الساعة اتنين بالليل" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، ضمن أغانى ألبومها الذى قررت طرح أغانيه على فترات متقاربة حتى نهاية موسم الصيف.