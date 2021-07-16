شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تثنى على أداء منة شلبى فى "ليه لأ": عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنت الفنانة حنان مطاوع على أداء زميلتها منة شلبى فى مسلسلها "ليه لأ"، وكتبت عبر حسابها الشخصى على فيس بوك: "ليه لأ الجزء التانى عمل فى منتهى الجمال والعذوبة والإتقان، عن جمال منة شلبى العالمية وجمال مريم نعوم ومريم أبو عوف وسليم (يونس).

وكانت النجمة منة شلبى كشفت عن أسباب نجاح مسلسلها لية لأ الجزء الثانى قائلة: "هو فكرة العمل هى العامل الرئيسى لنجاحه، وجميع أبطال العمل تحركوا تحت هذه الفكرة الرائعة، وجميعنا خلقنا الورق من لحم ودم، وشخصية ندى جزء من روحنا للمشروع وندى بنت بسيطة دكتورة لديها مميزات وعيوب".

وقالت منة شلبي في تصريحات إعلامية: "مقدرش أقول إنى كنت متأكدة من نجاح المسلسل، بس كان نفسى يتشاف وينجح، اللى عجبنى فى المشروع ده هو اللى عجب الناس، بساطته وقوته وتأثيره ورقته، وعجبنى إن فى نماذج حقيقية فى الدراما، وناس من لحم ودم، أخ عنده مميزات وعيوب، راجل يتحب عنده مميزات وعيوب، وطفل عنده مميزات وعيوب، إحنا بشر."

يذكر أن مسلسل "ليه لأ" الجزء الثانى من تأليف مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، موسيقى تصويرية خالد الكمار، إخراج مريم أبو عوف، وبطولة منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، دنيا ماهر، تامر نبيل، يارا جبران ومنى أحمد زاهر.