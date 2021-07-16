سميرة سعيد تطرح فيديو كليب mon chéri على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، اختارت "الديفا" سميرة سعيد، الاحتفال مع جمهورها بطرح كليب أغنيتها الجديدة "مون شيري" أو "mon chéri" على يوتيوب، والذي يحمل طابع وأجواء السبعينيات، وتضم الأغنية كلمات بالعربية والفرنسية.

"مون شيري" من كلمات محمد القياتي، لحن بلال سرور وتوزيع هاني يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، وقام بإخراجها المخرج اللبناني نضال هاني.

الكليب إنتاج مشترك بين سميرة سعيد ومحمد رشيدي، والذي تتعاون معه في شراكة إنتاج ثلاث أعمال جديدة من ألبومها الجديد "إنسان آلي" ومن المقرر إطلاقها على التوالي خلال الأيام القليلة المُقبلة، عقب الانتهاء من تصويرها.

تعاونت سميرة سعيد في ألبومها الجديد مع عدد من أشهر صناع الأغنية، من الملحنين بلال سرور ومحمد حمزة، ومن الشعراء محمد القياتي و شادي نور و من الموزعين هاني يعقوب وهاني ربيع.

يُذكر أن سميرة قد طرحت مؤخرًا أغنية "الساعة اتنين بالليل" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، ضمن أغاني ألبومها الذي قررت طرح أغانيه على فترات متقاربة حتى نهاية موسم الصيف.