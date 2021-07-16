بعد سخريته منه.. هكذا رد محمد رمضان على أحمد الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان محمد رمضان، الرد على سخرية الفنان أحمد الفيشاوي منه مؤخرًا.

وأعاد رمضان، نشر فيديو له كان "الفيشاوي" نشره عبر حسابه على إنستجرام، واستعان فيه الأخير بأغنية "أنا مش عارفني" للفنان عبدالباسط حمودة.

ونشر رمضان، صورة حساب الفيشاوي عبر"ستوري" حسابه على إنستجرام، مستعينا بأغنية "أنت جدع" التي طرحها من قبل على يوتيوب، وعلق: "بحب جمهوري".

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان انتهى مؤخرًا من تصوير كليب أغنية بعنوان "جو بنات"، ويشاركه في تقديمها الفنان والمنتج المغربي ريدوان، الفنان والملحن المغربي نعمان بلعياشي، وتقدم بـ 3 لغات هي العربية والإنجليزية واللهجة المغربية، وتم تصويرها على مدار يومين في دبي، تحت إدارة المخرج محمد سامي.

بينما الفنان أحمد الفيشاوي روج مؤخرًا لفيلمه مع خالد النبوي "يوم وليلة" والذي يُعرض عبر منصة شاهد Vip، حيث نشر صورا للفيلم عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "فيلم (يوم وليلة) توب ٣ في مصر على منصة شاهد.. يارب تستمتعوا بيه زي ما إحنا استمتعنا بصنعه.. تأليف وإنتاج يحيى فكري، من إخراج أيمن مكرم.. وحصلت عنه على أفضل ممثل في مهرجان الدار البيضاء المغرب سنة 2019".

"يوم وليلة" بطولة النجوم: خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، دُرة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد أوتاكا، محمد جمعة، وسامي مغاوري وغيرهم.