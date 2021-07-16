سيرين عبدالنور أنيقة وهنا الزاهد بإطلالة جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سيرين عبدالنور

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

أحمد باتشان

نشر الفنان أحمد باتشان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له تجمعه بالفنان تامر حسني.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جريئة.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة.

محمد رجب

نشر الفنان محمد رجب، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

أروى جودة

نشرت الفنانة أروى جودة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تتحدث في "التليفون".

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان "جينز" قصير.

رامي جمال

نشر الفنان رامي جمال، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له أثناء استضافته بأحد برامج الراديو.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وفاء صادق

نشرت الفنانة وفاء صادق، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها على شاطئ البحر.