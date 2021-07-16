إيرادات الأربعاء.. "العارف" يحتل الصدارة و"مش أنا" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 6 أفلام، هي: "مش أنا"، "أحمد نوتردام"، "العارف- عودة يونس"، "ماما حامل"، "ديدو"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وحققت الأفلام الستة مجتمعة أمس الأربعاء 14 يوليو 2 مليون و720 ألفا و429 جنيها، موزعة على النحو التالي..

العارف- عودة يونس

احتل فيلم "العارف- عودة" يونس للفنان أحمد عز، المركز الأول في قائمة إيرادات شباك التذاكر، محققًا 819 ألفًا و560 جنيها.

"العارف" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

فاز فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بالمركز الثاني، وحقق في دور العرض السينمائي، أمس، إيرادا بلغ مليونا و86 ألفًا و209 جنيهات.

الفيلم تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

مش أنا

احتل فيلم "مش أنا" المركز الثالث، وحقق في دور العرض، إيرادا بلغ 618 ألفا و37 جنيها.

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، وشيرين، حجاج عبدالعظيم، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

أحمد نوتردام

حصل على المركز الرابع فيلم "أحمد نوتردام"، بعد تحقيقه 12 ألفا و978 جنيها.

"أحمد نوتردام" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.

ماما حامل

فاز بالمركز الخامس فيلم "ماما حامل"، محققًا 4 آلاف و717 جنيها.

"ماما حامل" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، سامي مغاوري، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الأتربي.

ديدو

في المركز السادس يأتي فيلم "ديدو" محققًا 3 آلاف و14 جنيها.



فيلم "ديدو" تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.