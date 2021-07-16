أول تعليق من معز مسعود على أزمة زوجته حلا شيحة مع تامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجه معز مسعود، المنتج والداعية الإسلامي، رسالة إلى زوجته الفنانة حلا شيحة، على خلفية أزمتها المُثارة مع الفنان تامر حسني، بسبب نشر الأخير فيديو كليب أغنية "بحبك" والذي ضم مشاهدًا من فيلمهما "مش أنا"، الذي تم طرحه مؤخرًا في دور العرض السينمائي.

ونشر معز الملصق الدعائي الخاص بالفيلم، على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق "إلى زوجتي الغالية حلا، قادر افهم انزعاجك نتيجة مرور وقت كبير على تصوير الفيلم ده بسبب كورونا، وان حياتك اتغيرت زي ما انتِ قولتي في البوست بكل احترام."

وتابع "قادر كمان افهم انزعاجك من التركيز على المشاهد دي وتجميعها رغم الوعد الشفهي بتجنب ذلك من صناع العمل (الكلام ماكانش عن إلغاء الكليب ولكن إن التركيز ميكونش على مشاهد معينة زي دلوقتي)، خصوصا مع نزول الكليب في توقيت له قدسية كبيرة بالنسبة لنا، ولو كنا نعرف إن الوعد مش كافي علشان يحل المشكلة دي كنا مشينا في حلول تانية.. اللي بينك وبين ربنا فيما يخص أجورك عن أعمالك السابقة مش مضطرة تقوليه لحد.. ومتشغليش بالك بأي كلام بيتقال بغير علم.. الناس مش بتاخد بالها من تفاصيل كتير أبسطها الوقت الطويل والأحداث الكبيرة اللي بتحصل في حياة اللي بيتكلموا عنهم بمنتهى الأريحية والثقة والتسرع في إصدار الأحكام".

واستكمل معز رسالته "قادر أفهم قصدك لما اتكلمتي عن (نوع معيّن) من المشاهد يعني نوع معيّن من الفن و(مش تعميم على الفن كله). وعاوز أفكرك يا حبيبتي إن رحلتنا هي رحلة بحث عن الحق والخير والجمال.. رحلة اعتزاز بالثقافة والهوية.. نموذج قوي لرفض التطرف على الناحيتين.. الناحية المكسوفة من هويتها وبتقلّد الغرب من غير حكمة أو علم أو عزة (اللي انا سميته (الانتحار الثقافي) في كلمتي في الحوار الوطني سنة ٢٠١١، والناحية التانية المسجونة في قوالب مميتة للفكر والفنون.. كل ناحية منهم فاكرة إنها معاها الحقيقة المطلقة وهيفضلوا يتخانقوا إلى يوم الدين.. لحد ما يظهر ناس عندهم الشجاعة والاعتزاز بثقافتنا وهويتنا.. وبيحملوا هم أولادنا والأجيال الجاية.. وساعتها هيكون فنّنا بيعبر بجد عننا، الشجعان زيك بس هم الي بيمشوا الرحلة بصدق وإصرار لحد ما يوصلوا".

واستطرد "مهما كترت المحطات.. مهما كان الألم والحيرة واللخبطة.. مهما كان الهجوم والخذلان والمزايدات.. مهما كان التمن اللي بيتدفع.. الشجعان زيك بس هم الي بيراجعوا نفسهم وبيعترفوا بأخطائهم ويصلحوها.. ده غير إن المشهور رحلته بتكون تحت المجهر. الشجعان زيك بس بيعيشوا بتلقائية واتساق مع النفس".

واختتم معز مسعود رسالته لزوجته "فنوننا وثقافتنا وهويتنا يقدروا يتقابلوا.. انا بدأت أعمل ده في أعمالي الفنية وفيلمي (اشتباك) افتتح في مهرجان (كان) وفيلمي القادم رايح مهرجان (ڤينيسيا) قريب.. وهنقدر ناخد أنا وانتِ خطوات أكبر وأمثل على الطريق العظيم ده اللي هتعرف قيمته الاجيال الجاية.. وتاني بقولهالك يا حبيبتي.. رحلتنا واحدة".

كانت حلا نشرت رسالة مطولة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، أبدت فيها استيائها من طرح كليب "بحبك" في هذا التوقيت، وكذلك اعتراضا على وجود مشاهد لم يعجبها تجميعها بالصورة التي ظهرت عليها في الكليب.

وقالت "أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة وخصوصاً بعد اخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه".

وتابعت: "اتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه حيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأكد لي أنه حيحترم رغبتي".

وأضافت حلا: "إحنا يمكن نجحنا بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقياس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير، بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح".

واستكملت: "بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل وننسى".

وتابعت: "أنا مش حتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا، علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص إحنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين، الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومتبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن".

حلا وجهت أيضا رسالة للفنان تامر حسني قائلة: "إحنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة أفكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قلت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب، أنا دايما خايف من كده، كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا".

واختتمت قائلة: "كلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط و نصلح، {إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحا فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ یُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَیِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَـٰت وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورا رَّحِیما}.. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد".

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، إياد نصار، شيرين، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني شقيق تامر، بالاشتراك مع شركة "سينرجي".