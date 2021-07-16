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تيلدا سوينتون وابنتها أونور سوينتون بيرن فى مهرجان كان السينمائى

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القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجمة تيلدا سوينتون و ابنتها أونور سوينتون بيرن وذلك أثناء حضورهما العرض الخاص لفيلم الفرنسي PARIS 13TH DISTRICT، وهو الفيلم الذي يقوم ببطولته كل من ماكيتا سامبا ولوسي شانج وجيني بيث وناعومي ميرلانت والمخرج جاك أوديار، وينافس في المسابقة الرسمية للمهرجان

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ينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان كان 24 فيلما، من بينهم فيلم الافتتاح  Annette  والفيلم الجزائري علّي صورتك، وذلك إضافة إلى 22 فيلما لتكتمل المنافسة بينهم على السعفة الذهبية للمهرجان واحدة من أرفع جوائز السينما العالمية.

 

تشهد المنافسة مشاركة فيلم Ahed’s Knee، من إخراج نداف لبيد، وفيلم Benedetta  من إخراج بول فيرهويفن والفيلم الذي يدور حول معاناة راهبة في إيطاليا بالقرن السابع عشر، وهو من بطولة شارلوت رامبلينج  ولامبرت ويلسون  وفيرجيني إيفيرا و دافني باتاكيا  وأوليفييه رابوردن وكلوتيلد كوراو.

 

كما يشارك فيلم Hytti Nro 6 من إخراج يوهو كوسمانن، وفيلم Drive My Car من إخراج ريوسوكي هاماجوتشي، و Everything Went Fine من إخراج فرانسوا أوزون، وينافس في المسابقة المخرج والممثل شون بن بفيلمه Flag Day ، وهو الفيلم الذي يدور حول أب يعيش حياة مزدوجة، حيث يعمل في مجال التزوير والسرقة من أجل إعالة ابنته.

 

 وأيضا فيلم  The French Dispatch والذي تدور أحداثه حول مجموعة من الصحافيين الذين يعملون في مقر جريدة أمريكية تقع في مدينة فرنسية خيالية خلال القرن العشرين، وهو ما يبعث للحياة مجموعة من القصص المنشورة فيها، وهو من إخراج ويس أندرسون و بطولة بيل موراي و ليا سيدو وسيرشا رونان و ويليم دافو وأدريان برودي و بينيشيو ديل تورو.

 

 

 

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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