منى زكي تبكي وترفض التطرق إلى هذا الأمر في آخر لقاء لها | شاهد

كتب امير فتحي في الخميس 15 يوليو 2021 11:57 مساءً - لم تتمالك الفنانة منى زكي دموعها خلال حديثها عن والدها الراحل، وقالت خلال لقائها مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، ضمن سلسلة مقابلات ABtalks، إن والدها توفي بين يديها بعدما أوصل ابنتها “لي لي” إلى البيت كما اعتاد أن يصطحبها من “الحضانة”.

وحكت منى زكي عن علاقتها بوالدها وقالت إنها كانت مرتبطة به بشكل كبير، وهو بالنسبة لها أول حب في حياتها، ثم في فترة المراهقة ابتعدت عنه قليلا، ثم بعد ذلك عندما أصبح يتقدم لها أكثر من شخص للزواج كان يغير عليها كثيرا، إلى أن تزوجت في البداية كان يشعر بالغيرة إلى أن أنجبت ابنتها.

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وحكت منى زكي عن علاقتها بوالدها وقالت إنها كانت مرتبطة به بشكل كبير، وهو بالنسبة لها أول حب في حياتها، ثم في فترة المراهقة ابتعدت عنه قليلا، ثم بعد ذلك عندما أصبح يتقدم لها أكثر من شخص للزواج كان يغير عليها كثيرا، إلى أن تزوجت في البداية كان يشعر بالغيرة إلى أن أنجبت ابنتها.

وأكملت حكايتها أن والدها استقال من عمله حتى يراعي حفيدته، وجعلها تعيش في منزله وكان يهتم بكل شيء، وحتى عندما انتقلت منى إلى منزل جديد كان والدها يأتي إلى المنزل ليحضر الطعام للصغيرة، ثم يأخذها إلى “الحضانة” ويعيدها.

وعن يوم وفاته حكت إنه عاد إلى المنزل وجلس على الكرسي وبدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة، وقالت إنه كان مبتسما ونطق الشهادة وأوصاها ببعض الأمور.

على الصعيد الفنى، تشارك منى زكي الفنان محمد هنيدي في “فيلم الجواهرجي” ويشارك في بطولته لبلبة وتارا عماد، ويعد عودة للتعاون بين هنيدي ومنى بعد 23 عاما بعد فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” إنتاج عام 1998.

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