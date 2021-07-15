بعد حديثها عن الوضع الكارثي.. لطيفة تتمسّك بالأمل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن تحدثت عن الوضع الكارثي في بلدها تونس بسبب تفشي فيروس كورونا، عادت الفنانة لطيفة لتتحدث عن الأمل مجدداً.

ونشرت لطيفة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وعلّقت عليها قائلةً: “للشمس من بعد الغياب طلوع… إن شاء الله نعيش حياتنا بالأمل في الله سبحانه”.

وكانت لطيفة قد عبّرت عن قلقها الشديد على بلدها تونس وشعبها بسبب تفشي فيروس كورونا، وغرّدت عبر “تويتر”: “يا رب استودعتك بلادي وأهلي وناسي، يا رب لطفك بتونس أنت القادر على كل شيء يا رب العالمين”.

وأضافت: “قلبي واجعني على بلادي، يا رب كل البلدان تساعد تونس وأملي كبير في بلداننا العربية الوضع صعب وكارثي والله شعبنا ما يستاهل اللي إحنا فيه”.