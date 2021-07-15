منة شلبي توجّه رسالة إلى والدَي طفل مسلسلها “ليه لأ”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت النجمة منة شلبي عن سعادتها بنجاح مسلسلها الأخير “ليه لأ 2″، الذي انتهى عرضه أخيراً عبر إحدى المنصات الإلكترونية، مُشيرةً إلى أن الفكرة نجحت لأنهم صدّقوها بقوة.

ووجّهت منة رسالة شكر الى والدَي الطفل سليم مصطفى الذي جسّد دور “يونس” خلال الأحداث، وذلك عبر مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر”، قائلةً: “أنا حقيقي عاوزة أشكر والد ووالدة سليم لأنهما تركاه لنا تماماً، وسليم مطيع بشكل كبير، خاصةً أن الأطفال في هذا العمر يكونون أشقياء ومزعجين، لكن هو ما شاء الله عليه مطيع جداً”. وأضافت: “دايماً كنا نقول له ركّز وخلّيك متحمس، وهو روحه خفيفة علشان كده كان سهل إنه يتحبّ”.

مسلسل ” ليه لأ “من بطولة: منه شلبي، أحمد حاتم، تامر نبيل، دنيا ماهر، مراد مكرم، سارة عبد الرحمن، وإخراج مريم أبو عوف.