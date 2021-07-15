كيف تتخلّص منى زكي من التوتر والاكتئاب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشفت النجمة المصرية منى زكي، خلال لقائها مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، ضمن سلسلة مقابلات ABtalks، عن أكثر الصفات التي لا تحبّها في شخصها، حيث قالت: “عصبية، دقيقة، بالي مش طويل، مهملة مع نفسي”.

وأضافت أن العصبية لم تعُد تظهر عليها بفضل زوجها الفنان أحمد حلمي الذي ساهم في تخليصها منها، لكنها أصبحت اليوم تكبت كل شيء في داخلها قائلةً: “هو يا حبيبي من كتر ما هو كول وأنا بحاول ارتقي لمستواه بقى الموضوع جوايا أكتر ما بيطلع ودا سخيف العصبية بتخليني أغلط وبتسبّب أمراض كتير مش بس الاكتئاب والتوتر والقلق”.

كما كشفت منى زكي عن الطريقة التي تعتمدها للتخلص من العصبية أو أي أمر يزعجها، موضحةً أنها تحرص على جلسات التأمل وتمارس “اليوغا” والرياضة وتقوم بتدريبات التنفس وتتعلّم الرقص… وكلها نشاطات تساعدها في التخلص من الطاقة السلبية في داخلها.