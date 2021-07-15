حدّدت علاقتها به.. إيرينا شايك ترفض مرافقة كانييه ويست الى باريس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت شائعات خلال الشهر الماضي تفيد بأن عارضة الأزياء إيرينا شايك (35 عاماً) ارتبطت مؤخراً بمغني الراب كانييه ويست بعد مشاهدتهما معاً في فرنسا، وسط طلاقه من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

وأصرّ المطلعون على أنّ العارضة لا تبحث عن علاقة رومنسية حالياً، وأنها رفضت طلب مرافقته لحضور عرض أزياء في باريس لأنها “لا تريد تغذية الشائعات”. وقال مصدر لموقع “الدايلي ميل” البريطاني: “إنها تحبه كصديق، لكنها لا تريد أن تتطوّر علاقتها به”.

وعلى الرغم من أن إيرينا كانت مع كاني في احتفالات عيد ميلاده الـ44 في مدينة بروفانس الفرنسية، أصرّ المصدر على أنها لم تكن مناسبة رومانسية قائلاً: “حضرت حفلة عيد ميلاده كصديقة كان هناك 50 شخصاً آخر”.

قال المطلع إن الجميلة الروسية لا تبحث عن الحب مع أي شخص في الوقت الحالي، وهي “لا تريد أن ترتبط بأي شخص الآن. إنها سعيدة بكونها عزباء”.

تربط إيرينا وكانييه صداقة منذ أعوام عدة، وقد ظهرت سابقاً في الفيديو الموسيقي لأغنيته Power عام 2010، بالإضافة إلى مشاركتها في عرض أزياء لعلامته التجارية Yeezy.