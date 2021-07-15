مايا دياب “أيقونة الموضة” في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بالتزامن مع نشاطها الفني اللافت، كُرّمت النجمة مايا دياب التي لطالما تميّزت بإطلالاتها، بمنحها لقب “أيقونة الموضة” وذلك خلال حفل توزيع جوائز الموضة في دبي -THE EMIGALA- الذي انطلق بنسخته الأولى ليل أمس في دولة الإمارات، وجمع عدد من مبدعي الموضة من حول العالم، بالإضافة إلى نجوم الفن والإعلام.

فالنجمة مايا دياب لطالما كانت من ابرز الشخصيات العربية التي تميّزت بأسلوبها الخاص لناحية الأزياء، وأطلقت العديد من الصيحات الجمالية عبر السنوات، كما وأنها سبّاقة في عالم الموضة وقد أصبحت بالتالي رمزاً لكل ما هو جديد ومتميّز، الأمر الذي جعلها تستحق لقب أيقونة الموضة.

وقد خطفت مايا الأنظار بحضورها المميز ليل أمس خلال الحفل متألقةً بإطلالتين مختلفتين من توقيع المصمم جان لويس صبجي، حيث فاجأت الحضور بالإطلالة الأولى الغير تقليدية تألفت من قبعة لولبية وفستان أسود بتطريز مميز أبيض مرًت خلاله على السجادة الحمراء، في ما أطلّت على المسرح بلوك ثان من نفس المصمم تألف من قطعتين غطتّهما الأحجار اللامعة.

وقد عبّرت مايا خلال استلامها الجائزة عن سعادتها الكبيرة باللّقب، وأكدت أنها ستسعى دائماً لرفع اسم بلدها لبنان عالياً مهما كانت الظروف قاسية.

كما توجهت بالشكر الى القيمين على الحفل وجميع الداعمين لها ولمسيرتها.وخلال الحفل أشعلت مايا الأجواء بتأديتها أغنية “أحلى كلام” وهي آخر إصداراتها التي حققت نجاحاً كبيراً وتصدرت لوائح الأغاني الأكثر استماعًا وتحميلًا في الوطن العربي.

إلى جانب مايا دياب، حضر الحفل عدد كبير من النجوم والمشاهير في الوطن العربي مثل محمد رمضان، لجين عمران، ديما الأسدي، ألين سليمان، مهند بخيت، نور غندور، ليلى عبدالله وغيرهم العديد.

هذا ويذكر أن هذه المرة الثانية التي تكرّم مايا ك”أيقونة للموضة” بعد أن كان قد قلّدها مجلس الأزياء العربي نفس التكريم العام الفائت.كما أن مايا في صدد التحضير لعدة أعمال فنية كبيرة ستكشف عن تفاصيلها في الأيام المقبلة.