فيديو.. جمال طليقة شهاب جوهر يخطف الأنظار في أول ظهور لها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظهرت زينب الموسوي، زوجة الممثل شهاب جوهر السابقة، في مقطع فيديو من داخل سيارتها، في أول ظهور لها بعد ارتباط طليقها بمواطنته الفنانة إلهام الفضالة.

وشكرت زينب الموسوي كل مَن اطمئن عليها بعد أن وصل عدد المشاهدات عبر حسابها في "سناب شات" إلى أكثر من نصف مليون خلال أقل من 48 ساعة تقريباً.



وأكدت زينب أنها بخير وعلى ما يرام وفي طريقها للاحتفال بحفل تخريج ابنتها، وظهرت بحجاب أبيض وفستان طويل أثناء قيادتها السيارة.

وقالت طليقة شهاب جوهر في فيديو على حسابها في "سناب شات": "اليوم أنا طلعت وبقولكم الحمد لله ما فيني شيء.. ما فيني العافية.. أنا مو طالعة أتكلم.. مو شخصيتي".





وأضافت: "أنا طالعة مع نرجس بنتي حق حفل تخرجها وتفوقها، ومثل ما شفتوني بالصورة الي انتشرت لي وأنا بحفل تخرجي وناجحة ومتفوقة امتياز مع مرتبة الشرف اليوم رايحة أحتفل مع بنتي بتخرجها".

وخطف جمال زينب الموسوي الأنظار وتعجب مغردون من تركه لها مقابل الزواج من إلهام الفضالة.

وتصدر اسم زينب الموسوي محركات البحث بمواقع التواصل خلال الساعات الماضية، بعد إعلان خبر زواج شهاب من الفنانة إلهام الفضالة التي تطلقت من زوجها.