شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع أحمد عادل يقدم كريم حراجى فى دعاء بعنوان "بلغ سلام" احتفالا بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان الشاب كريم حراجى من تسجيل دعاء دينى بعنوان "بلغ سلام"، كلمات وألحان فلكلور صوفى، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، والذى تبناه فنيا، هندسة صوتية مصطفى رؤوف، وإشراف عام ياسر القصراوى، وتم تسجيلها داخل استوديو الموزع أحمد عادل، وسوف يتم طرحها بالتزامن مع الاحتفال بيوم عرفة وعيد الأضحى المبارك.

أحمد عادل ومصطفى رؤؤف وكريم حراجى

وكان تليفزيون ”الخليج 365” قد استضاف المطربان الشابان كريم حراجى وإسلام فاروق، بعدما انتشر فيديو لهما يغنيان أغنية "كان يا ما كان" بصوتيهما الجذاب، بعدما نالا إعجاب جمهور عريض على السوشيال ميديا.

كريم حراجى

وقال كريم: "أنا عندى 29 سنة من أسوان وحاصل على بكالوريوس تجارة وبنغنى من أيام الجامعة وما كنتش ناوى احترف الموضوع هى جت كدة".

يذكر أن آخر أعمال كريم حراجى الفنية كانت أغنية "موجوع"، كلمات باسم عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع يحيى يوسف وتم تصويرها مع المخرج أحمد النجدي. وتأتي أغنية "موجوع" بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية كريم الأخيرة "سلم لي على الأعذار" بمشاركة إسلام فاروق، من كلمات عبدالرحمن سردينة، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أسامة عبدالهادى، وإخراج محمد القاضى.

كما يستعد كريم خلال الأيام المقبلة للانتهاء من مينى ألبوم جديد تعاون فيه مع عدد من كبار الشعراء والملحنين والموزعين منهم محمد يحيى ومحمد رحيم وأحمد عادل وحميد الشاعرى.