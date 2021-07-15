شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تهنئ صناع فيلم "ريش" بعد فوزه بالجائزة الكبرى لأسبوع النقاد بـ"كان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، التهنئة لفريق عمل فيلم "ريش" من إخراج عمر الزهيري لحصوله على الجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد في الدورة الـ74 من مهرجان كان السينمائي الدولى، والذى يعد أحد أهم المحافل العالمية المتخصصة، وقالت إنه إنجاز تاريى باعتباره أول فيلم مصرى يفوز بهذه الجائزة فى المشاركة الأولى بهذه المسابقة، مشيرة إلى المستوى الفنى المميز للفيلم، وتابعت أن الجائزة تعد خطوة جديدة على طريق استعادة الريادة المصرية فى مجال السينما.

وحصل الفيلم المصرى "ريش" للمخرج عمر الزهيرى على الجائزة الكبرى من مسابقة أسبوع النقاد فى مهرجان كان، وذلك بعد عرضه أول أمس الثلاثاء، فى مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ 74، فى عرضه العالمى الأول، ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولى بالمهرجان، وذلك بحضور المنتج محمد حفظى وعدد كبير من محبى وعشاق السينما وصناع العمل.

"ريش" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك فى تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، ويقدم قصة أم تعيش فى كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذى لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه، وذات يوم يحدث التغيير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل فى إعادة الزوج، الزوج الذى كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسئولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثي.

المخرج عمر الزهيري درس السينما في معهد السينما بالقاهرة، وعمل كمساعد مخرج مع أهم المخرجين المصريين مثل يوسف شاهين ويسري نصر الله، وأخرج فيلمه القصير الأول زفير (2011)، وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان دبي السينمائي الدولي، وفي 2014 قدم عمر فيلمه القصير الثاني ما بعد وضع حجر الأساس لمشروع الحمام بالكيلو 375.