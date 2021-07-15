شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يوجه التحية العسكرية للرئيس السيسى.. ويعرب عن فخره بالمشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان كريم عبد العزيز، عن فخره لمشاركته في المبادرة القومية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى، قائلا "أنا كلى فخر حتى لو بساهم بجزء بسيط في حياة كريمة"، مشدداً على أن هذه المبادرة ستعيد للقرية المصرية مقامها، وتابع: "مبادرة هترجع للقرية المصرية مقامها.. وأنا كلى فخر لأنى بشارك فيها".

وأضاف "كريم عبد العزيز، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، أن تطوير الريف قضية شخصية لكل واحد فينا، لأن أهل الريف هم أهل مصر، وتابع: "فرحتنا اليوم لا توصف.. مصر الآن نشهد تطور الريف في مدة زمنية قصيرة وزمن قياسى.. مصر لما تنوى بتعمل المعجزات".

واختتم حديثه بتوجيه التحية العسكرية للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلاً: "تحيا مصر يا ريس".

وتأتي الاحتفالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي.

يشار إلى أن يوم 2 يناير 2019.. كان تاريخًا فاصلاً فى حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصرى وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، حيث كتبت فى هذا اليوم، شهادة ميلاد حقيقية لهذه الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة فى آلاف القرى المصرية، حيث قال الرئيس السيسى وقتها عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: " أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. تحيا مصر".

ومنذ عام 2019 وحتى الآن تحصد الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، فى القرى والريف، ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استطاعت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.