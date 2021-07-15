شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يحصل على الإقامة الذهبية فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر النجم بيومى فؤاد أول أمس الثلاثاء إلى دولة الإمارات الشقيقة، للحصول على الإقامة الذهبية هناك، لينضم إلى قائمة الفنانين الذين حصلوا على الإقامة الذهبية أبرزهم عمرو دياب، ياسمين عبد العزيز، خالد سليم، هانى شاكر، نبيلة عبيد، رامى صبرى، إلهام شاهين، والمطرب أحمد فهمى.

فى سياق آخر، استقرت الجهة المنتجة على موعد عرض الجزء الثانى من مسلسل بيومى فؤاد "الحرامى" مطلع أغسطس المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية، والذى يشارك فى بطولته كل من النجمة رانيا يوسف وأحمد داش الذى يجسد دور الحرامى خلال الأحداث.

وتناول الجزء الأول من العمل قصة لص شاب يجسد دوره أحمد داش، يحاول سرقة شقة بيومي فؤاد وزوجته رانيا يوسف، ولسوء حظه أنه تم الإمساك به، وظل متواجدًا فى المنزل متنقلا بين الغرف وبمساعدة الابنة التى تجسد دورها رنا رئيس بعد أن وقعت فى حبه يتغير تفكير الحرامى ليخرج من المنزل بمساعدتها دون أن يسرق شيئا.

مسلسل "الحرامى 2" يخرجه أحمد الجندى وهو بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، رنا رئيس، أحمد داش، كارولين عزمي، أحمد فتحي وعدد من ضيوف الشرف، والعمل تأليف أحمد فوزي صالح ومحمد بركات.

يذكر أن بيومى فؤاد ورانيا يوسف يصروان حالياً مسلسل جديد بعنوان "المماليك" من 60 حلقة ويشارك فى بطولته محمد لطفي، فيدرا، دوللي شاهين، نانسي صلاح، رامي وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد، ورامي غيط، وآخرين، وتأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة.