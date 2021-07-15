شاهيناز العقاد تكشف سبب موافقتها على المشاركة في إنتاج "ريش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت المنتجة شاهيناز العقاد عن سعادتها بفوز فيلم "ريش"، الذي شاركت في إنتاجة بجائزة أسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي الدولي.

وأكدت في بيان صحفي أن ما حمسها للمشاركة في إنتاج الفيلم هو السيناريو القوي، لافتة أنها أحبته بمجرد الانتهاء من قراءته.

وعن شعورها بالجائزة عبرت عن سعادتها الغامرة بها، وأنها كانت تتمنى التواجد وقت عرضه ووقت تسلمهم الجائزة لكن تعذر سفرها لتأخر الفيزا الخاصة بدخول فرنسا.

فيلم "ريش" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر.

وهو من إنتاج الفرنسيين جولييت لوبوتر وبيير مناهيم من خلال شركة Still Moving،

بالمشاركة مع Lagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد، وفيلم كلينك والمنتج محمد حفظي.