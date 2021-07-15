وصلة رقص تجمع ولاء الشريف مع كارولين عزمي بحفل خطوبتها (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر من خلاله وصلة رقص تجمع الفنانة ولاء الشريف بصديقتها الفنانة كارولين عزمي من حفل خطوبة الأخيرة.

وظهرت ولاء الشريف وهي ترقص مع كارولين عزمي وسط تصفيق من الحضور، وذلك على نغمات أغنية "خطوة" للفنان مصطفى حجاج.

واحتفلت الفنانة الشابة كارولين عزمي، بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني، مساء اليوم الخميس الموافق 15 يوليو، وسط حضور أسرة العروسين، وعدد من الأصدقاء المُقربين.

كارولين حققت شهرة واسعة من خلال مشاركتها في مسلسل "أبو العروسة" مع الفنان سيد رجب والفنانة سوسن بدر، وشارك في بطولته نرمين الفقي، مدحت صالح، ولاء الشريف، محمود حجازي.

كارولين عزمي، تشارك في الجزء الثاني من مسلسل "الحرامي" المقرر عرضه يوم 1 أغسطس المقبل على منصة"شاهد vip".

"الحرامي 2" بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، رنا رئيس، أحمد داش، كارولين عزمي، محمد جمعة، من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أمير شوقي.