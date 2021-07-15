الصور الأولى لكارولين عزمي من حفل خطوبتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفلت الفنانة الشابة كارولين عزمي، بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني، مساء اليوم الخميس الموافق 15 يوليو، وسط حضور أسرة العروسين، وعدد من الأصدقاء المُقربين.

كارولين حققت شهرة واسعة من خلال مشاركتها في مسلسل "أبو العروسة" مع الفنان سيد رجب والفنانة سوسن بدر، وشارك في بطولته: نرمين الفقي، مدحت صالح، ولاء الشريف، محمود حجازي.

كارولين عزمي، تشارك في الجزء الثاني من مسلسل "الحرامي" المقرر عرضه يوم 1 أغسطس المقبل على منصة"شاهد vip".

"الحرامي 2" بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، رنا رئيس، أحمد داش، كارولين عزمي، محمد جمعة، من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أمير شوقي.