أول صورة من استعدادات كارولين عزمي لحفل خطوبتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة كارولين عزمي، في أول صورة لها من استعداداتها لحفل خطوبتها، المقرر إقامته مساء اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يقتصر حفل الخطوبة على حضور عائلة العروسين وبعض الأصدقاء المقربين لهما، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن كارولين عزمي، تشارك في الجزء الثاني من مسلسل "الحرامي" المقرر عرضه يوم 1 أغسطس المقبل على منصة"شاهد vip".

الجزء الأول من مسلسل "الحرامي" بطولة أحمد داش، بيومي فؤاد، رانيا يوسف، كارولين عزمي، منة عرفة، عبد الرحمن القليوبي، توني ماهر، صلاح عبدالله، محمد مهران، والمسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج محمد سلامة.

"الحرامي 2" بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، رنا رئيس، أحمد داش، كارولين عزمي، محمد جمعة، من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أمير شوقي.