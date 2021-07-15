شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية السينمائى يكرم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل فى دورته الـ37 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، تكريم اسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل فى الدورة الـ37، التى ستقام فى الفترة من 25 سبتمبر حتى 1 أكتوبر المقبل، وذلك عن مجمل أعمالها السينمائية التى أبدعت فى تأليفها.

ومن المقرر أن يتسلم التكريم ابنتها الكاتبة سماح أبو بكر عزت، زوجة الكاتب د. خالد منتصر الذى سوف يقوم بكتابة كتاب عن حياتها الفنية والكواليس السينمائية فى مشوارها الفنى وسيتم توزيعه أثناء الدورة المقبلة.

يشار إلى أن الكاتبة الراحلة كوثر هيكل هى زوجة الفنان الراحل أبو بكر عزت، وبدأت حياتها الفنية بإعداد قصتها الحب الكبير كسهرة تلفزيونية حملت اسم "لمن نحيا"، وكانت فى المرحلة الأولى من حياتها المهنية بين الأفلام التسجيلية والعمل كمساعد مخرج فى الدراما ومخرجة برامج حيث شاركت فى إخراج سهرة "زنين"مع المخرج الراحل حسين كمال.

كما قامت بتقديم عدد من البرامج فى التلفزيون المصري، ومن أشهر البرامج التى قدمتها برنامج "مواقف إنسانية"، وكتبت عددا من الأفلام منها "العاشقان، العذراء والشعر الأبيض، حبيبى دائماً، على ورق سلوفان، دمى ودموعى وابتسامتي، إمبراطورية ميم"، ومن أشهر أعمالها للتيفزيون مسلسلات "عصفور فى القفص، حكاية كل زوج، مفترق الطرق، لقاء، الأب الثاني، وعلى نار هادية" حيث اشتهرت بكتابة الأعمال الرومنسية فى السينما المصرية.

وحصلت على عدة جوائز عن أعمالها منها جائزة أحسن حوار عن فيلم "حبيبى دائما" من جمعية كتاب ونقاد السينما وأحسن حوار لفيلم "العذراء والشعر الأبيض" من مهرجان القاهرة والسينمائى الدولى السابع، وجائزة مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى عن فيلم "العاشقان"، وحصلت على جائزة الدولة التشجيعية ووسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى.