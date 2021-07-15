شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس: "دبلوماسى" أغنية باللهجة المصرية تصدر قريبا ونجاح "ممكن" فاق التوقعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة بلقيس، عن سعادتها عن النجاح الكبير التى حققته أغنيتها الأخيرة "ممكن"، وهى الديو الغنائى المشترك بينها وبين المطرب العراقى سيف نبيل، ووصولت الأغنية لأكثر من 70 مليون مشاهدة فى أقل من شهر من طرحها على موقع يوتيوب.

وقالت بلقيس خلال الراديو 9090 فى مداخلة ببرنامج "مش بليل أوى" مع الإعلامي فادي إبراهيم وسالى سعيد، إنها لم تتوقع أن تحقق أغنية "ممكن" هذا النجاح القوى فى الوطن العربى بهذا الشكل، وأن تظل تريند على مواقع التواصل الاجتماعى لفترات طويلة خاصة أن الأغنية أثناء تسجيلها كانت تشعر هى وسيف أنها ستنجح نظراً للشكل الموسيقى والكلمات الرومانسية، إلا أن الأغنية حققت نجاحا أكبر فاق كل التوقعات التى رسمتها هى وسيف نبيل قبل وأثناء تقديم الديو الغنائى.

وأضافت "بلقيس"، أنها كانت فى مصر منذ عدة أيام قليلة وسعدت بردود فعل الشعب المصرى تجاه الأغنية وتصدرها فى أكثر من تطبيق موسيقى، وأن أغلب الجمهور المصرى حفظ الأغنية وهو ما حمسها لتقديم أغنيات باللهجة المصرية قريبا.

وكشفت أنها بالفعل بدأت فى تحضير أغنية باللهجة المصرية من المقرر أن تطرح قريبا، وتعاونت من خلالها مع عزيز الشافعى الذى كتب كلماتها وقدم ألحانها وهى أغنية "دبلوماسي" ومن توزيع جلال حمداوي.

وتستعد بلقيس خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل لتقديم حفل جماهيرى داخل دار الأوبرا المصرية بمسرح النافورة يوم الخميس 12 أغسطس بقيادة المايسترو أحمد طه، وقالت بلقيس أثناء المداخلة، إن هذا الحفل هو الثالث لها بدار الأوبرا المصرية، وأن الشعب المصري يتمتع بحس فنى عالٍ وذواق للفن، وأنها سعيدة لتكرار الوقوف على خشبة مسرح الأوبر مرة أخرى، واختتمت أن شباك التذاكر حقق نسبة إقبال مرتفعة على حفلها بالأوبرا وهو ما أسعدها جدا.

يذكر أن بلقيس قدمت مؤخراً أغنية "انتهى" التي قدم كلماتها مشاري إبراهيم ومن ألحان عبد العزيز الويس وتوزيع علي المتروك، وصورها المخرج اللبناني دان حداد، بينما أغنية "ممكن" قدمتها مع المطرب العراقي سيف نبيل ومن ألحان سيف نبيل وكلمات سيف الفارس وتوزيع عمر صباغ.