شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ يطرح فيديو كليب "أحب المبتسمين".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان طارق الشيخ أحدث فيديو كليب لأغنيته "أحب المبتسمين"، أحدث أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وتم تصوير الكليب فى ستوديو مصر، واستغرق يومين وقام بتنفيذه المخرج محمد القاضى.

"أحب المبتسمين" من كلمات محمد النجار وألحان طارق الشيخ وتوزيع موسيقي إسلام شيبسي. ويقول مطلعها: إلى الناس المكشرين أنا أحب المبتسمين.. محبش الوشوش حزانى أحب الناس الفرحانة.. تولع الدنيا وزعلها ولعانة ولعانة ولعانة".

وقرر المطرب طارق الشيخ طرح ألبومه الجديد، الذى يحمل اسم "وردة البيت" بعد تأجيلات كثيرة بسبب كورونا، ويضم 8 أغانى متنوعة، تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبد الرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى، ومحمد النجار وإسلام شيبسى.

وأعرب مؤخرًا طارق الشيخ عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "بسعر السوق" التى قدمها "ديو" مع المطرب أحمد موزة وحققت نجاحًا جيدًا، وتخطت حاجز 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

طارق قال في تصريحات لـ"الخليج 365" إن ردود أفعال الأغنية فاقت توقعاته من جانب أصدقائه في الوسط الغنائى وخارجه مشيرًا إلى أنه استمتع بالغناء مع أحمد موزه الذى يتميز بصوت قوى.

وأضاف أنه خلال الفترة المقبلة يحضر لعدد من الأغانى التي سوف تكون مفاجأة للجمهور، ويقدمها بشكل جديد عن أعماله السابقة، متمنيا أن تنال إعجاب الجمهور.