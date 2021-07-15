شكرا لقرائتكم خبر عن بدرية طلبة لـ تامر حسنى: مواقفه إنسانية وكواليسه كلها حب واحترام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الفنانة بدرية طلبة بالنجم تامر حسنى وبمواقفه الإنسانية، وجاء ذلك بعد رده على الفنانة حلا شيحة، والتي آثارت الجدل خلال الساعات الماضية، بتصريحاتها عن تبرؤها من مشاهد فى أغنية "بحبك"، التى جاءت ضمن أحداث فيلم "مش أنا".

وكتبت بدرية طلبة عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك: "أنا بحب كل زمايلي وبحسهم أخواتى وولادى وأساتذتى وفى النهاية بعد أى شغل بروح على بيتى وبتابعهم زى المتابع العادى، وبحب أقول كلمة حق في الزملا القريبين منى واللى اتعاملت معاهم عن قرب ولازم أقولها فى وقتها وانهاردة وقت كلمه حق فى النجم تامر حسني اللى بعرفه عن قرب من يوم ما ظهر وأنا بشوف منه مواقف محدش يعرفها ولا يصدقها أد أيه هو بنى آدم جبار".

وتابعت: "لكن يكفى أحكى لكم آخر موقف يوم عملية زميلى وأخويا شريف دسوقى والمكالمات اللي كل يوم بيتحايل فيها يشيل شريف دسوقى ولما ظهرت حالة شبه حالة شريف وتكلفتها عالية وطلبت منه يتدخل قسما بجلال الله الموضوع ما موضوع فلوس لكن لو تسمعوا نبرة صوته وعياطه وحزنه على الحالة لما سمع الفويس بتاعها وهى فرحانة بالطرف الصناعى حتعرفوا من نفسكم البنى آدم دا من جواه ايه".

وأضافت: "أد إيه إنسان مش بتاع شو غير كل دا كواليسه كلها حب واحترام لزمايله الصغير قبل الكبير ومنتهى الاحترام والأدب واستحالة يضايق أو يزعل حد ربنا يجبر بخاطرك".

وكانت هناك حالة دهشة شديدة سيطرت على النجم تامر حسنى بعد تصريحات الفنانة حلا شيحة الأخيرة عبر صفحتها على موقع إنستجرام، حيث قال نجم الجيل في تصريحاته لـ"الخليج 365": فوجئت بهذه التصريحات الغريبة، ولحلا كل الاحترام والتقدير، لكن لم أكذب عليها فى شىء، وسأكشف الحقيقة كاملة بكل التفاصيل بعد قليل، لأن ماحدث ليس له علاقة بالحقيقة.

كما رد الفنان التشكيلي الكبير أحمد شيحة على تصريحات ابنته حيث قال فى تصريحاته لـ"الخليج 365:" كلام ما يصحش، وهى صورت الفيلم وكانت معجبة بيه جدا، والكلام ده ما اعرفش أساسه إيه، إنتى صورتى وخلاص.. مش دى حلا اللى أنا أعرفها".

وأضاف والد الفنان حلا شيحة قائلا: كانت عاتبت تامر حسنى فى التليفون، وأنا حضرت أول يوم تصوير معاهم وكان فرحان بينا جدا، وأقول لتامر مبروك، الفيلم ناجح جدا نتيجة لمجهود أتعمل، وبهنئ الناس اللى اشتغلت فى الفيلم، والحمد لله الفيلم حقق إيرادات غير مسبوق.

وتابع الفنان التشكيلى الكبير حديثه قائلا: "غير موافق على كلام حلا على الإطلاق وما ينفعش الكلام ده، ومش عشان خاطر هى بنتى هطاوعها فى الغلط.



بدرية طلبة